Зеленский: Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 - гражданские

С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас.
"За это время мы освободили из плена 2238 человек. Центр (по поиску и освобождению пленных - ред.) работает ежедневно, 24 на 7. Из этих 2238 - 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских", - подчеркнул глава государства.
По его словам, россияне продолжают пытать героев нашей страны. При этом Украина не прекращает постоянную работу по их освобождению.
Напомним, ранее стало известно, что Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников.
Также мы писали, что, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина ведет переговоры с Россией по обмену пленными "всех на всех".
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