Зеленский: Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 - гражданские

С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас.

"За это время мы освободили из плена 2238 человек. Центр (по поиску и освобождению пленных - ред.) работает ежедневно, 24 на 7. Из этих 2238 - 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских", - подчеркнул глава государства.

По его словам, россияне продолжают пытать героев нашей страны. При этом Украина не прекращает постоянную работу по их освобождению.