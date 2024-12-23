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Зеленский: Украина предлагала компенсацию для словаков, но Фицо не захотел

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина предлагала компенсацию для словаков на фоне прекращения транзита российского газа. Но словацкий премьер Роберт Фицо отказался от такого предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что Украина борется ради жизни, а Фицо борется ради денег и "вряд ли ради денег для Словакии". По словам Зеленского, теневые договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным могут предусматривать торговлю государственными интересами или же работу на собственный карман. 

"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией", - добавил Зеленский. 

По мнению украинского президента, в Москве Фицо "более выгодно". И все в Европе понимают, по какой причине. 

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, на прошлой неделе глава украинского государства Владимир Зеленский посетил Брюссель, где встретился с рядом лидеров стран Европы.

В частности, президент провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, где заверил, что Украина не будет продлевать транзит российского газа. Также глава украинского государства уточнил, что страна готова к транзиту другого газа.

После встречи Фицо заявил, что Зеленский якобы предлагал ему 500 млн евро, если "Словакия поддержит членство Украины в НАТО".

При этом вчера, 22 декабря, Фицо посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Владимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныРоберт Фицо