Зеленский: Украина приближается к возможности применять собственные ракеты

Украина в будущем планирует применять собственные ракеты. Ракетная программа страны имеет хорошую динамику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", - отметил Зеленский.
По его словам, Украина со временем должна стать максимально самостоятельной в вопросе обороны, поскольку такие государства "всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы".
Напомним, сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Одним из вопросов, который поднимали участники заседания, стала ракетная программа Украины.
Глава государства отмечал, что в стране работают, чтобы зависимость в этом вопросе от партнеров стала меньше. Речь, в частности, о ракетах для противовоздушной обороны.
К слову, Украина уже применяла ракеты собственного производства для ударов по российским оккупантам. Речь о "Нептуне". В 2022 году такие ракеты уничтожили российский ракетный крейсер "Москва".
Более детально о "Нептуне" - в материале РБК-Украина.
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