Зеленский: Украина приближается к возможности применять собственные ракеты

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Одним из вопросов, который поднимали участники заседания, стала ракетная программа Украины.

Глава государства отмечал, что в стране работают, чтобы зависимость в этом вопросе от партнеров стала меньше. Речь, в частности, о ракетах для противовоздушной обороны.

К слову, Украина уже применяла ракеты собственного производства для ударов по российским оккупантам. Речь о "Нептуне". В 2022 году такие ракеты уничтожили российский ракетный крейсер "Москва".

Более детально о "Нептуне" - в материале РБК-Украина.

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