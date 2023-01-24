RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: Украина должна построить стойкую армию для членства в НАТО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Одним из очень важных условий членства в НАТО для Украины является построение стойкой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте.

"Мы очень поддерживаем сейчас Финляндию и Швецию на пути в НАТО... И мы бы хотели сегодня, когда мы поддерживаем ваши шаги, чтобы завтра мы тоже не шли по этой дороге в одиночестве. Но на этом пути мы должны построить стойкую армию, чтобы мы пришли туда. Это очень важно. Сегодня эта стойкость зависит от поддержки и союза многих государств", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал членство в НАТО лучшими гарантиями безопасности для Украины.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, членство Украины в НАТО является справедливым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОФинляндия