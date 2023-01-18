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Мир должен поддержать наши предложения: Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 18:58
Мир должен поддержать наши предложения: Зеленский о вступлении Украины в НАТО Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Вступление Украины в НАТО является одним из приоритетов и гарантий безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

По словам Зеленского, гарантия мира в Украине является одним из 10 приоритетов при вступлении в НАТО. Он также отметил, что Россия делает все возможное для того, чтобы путь Украины в НАТО был трудным.

"Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия также это понимает, борется с этим, чтобы не дай Бог этот путь был кратким. Но я осознаю, что мы на этом пути, НАТО - это лучшие гарантии безопасности для Украины", - сказал президент.

Он заявил, что Украина уже предложила гарантии безопасности, однако весь цивилизованный мир должен поддержать их.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, Россия бы не напала, будь Украина в НАТО . Именно поэтому Финляндия и Швеция решили вступить в Североатлантический альянс.

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, чтоУкраине для победы над РФ нужны танки, санкции и спецтрибунал.

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