Мир должен поддержать наши предложения: Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

По словам Зеленского, гарантия мира в Украине является одним из 10 приоритетов при вступлении в НАТО. Он также отметил, что Россия делает все возможное для того, чтобы путь Украины в НАТО был трудным.

"Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия также это понимает, борется с этим, чтобы не дай Бог этот путь был кратким. Но я осознаю, что мы на этом пути, НАТО - это лучшие гарантии безопасности для Украины", - сказал президент.

Он заявил, что Украина уже предложила гарантии безопасности, однако весь цивилизованный мир должен поддержать их.