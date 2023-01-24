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Зеленский: Украина должна построить стойкую армию для членства в НАТО

Новина українською →
Киев, Вторник 24 января 2023 15:59
Зеленский: Украина должна построить стойкую армию для членства в НАТО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Одним из очень важных условий членства в НАТО для Украины является построение стойкой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте.

"Мы очень поддерживаем сейчас Финляндию и Швецию на пути в НАТО... И мы бы хотели сегодня, когда мы поддерживаем ваши шаги, чтобы завтра мы тоже не шли по этой дороге в одиночестве. Но на этом пути мы должны построить стойкую армию, чтобы мы пришли туда. Это очень важно. Сегодня эта стойкость зависит от поддержки и союза многих государств", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал членство в НАТО лучшими гарантиями безопасности для Украины.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, членство Украины в НАТО является справедливым.

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