Зеленский: Украина должна построить стойкую армию для членства в НАТО

"Мы очень поддерживаем сейчас Финляндию и Швецию на пути в НАТО... И мы бы хотели сегодня, когда мы поддерживаем ваши шаги, чтобы завтра мы тоже не шли по этой дороге в одиночестве. Но на этом пути мы должны построить стойкую армию, чтобы мы пришли туда. Это очень важно. Сегодня эта стойкость зависит от поддержки и союза многих государств", - подчеркнул Зеленский.