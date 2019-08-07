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Україна спростить отримання дозволу для відвідування Криму, - Зеленський

Новини » Політика    07.08.2019 - 15:49
Україна спростить отримання дозволу для відвідування Криму, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що це буде зроблено на законодавчому рівні

Президент Володимир Зеленський заявив, що на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму. Про це він заявив під час офіційного візиту в Туреччину, йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський про це заявив на зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад.

"Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами… Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - йдеться у повідомленні.

Президент заявив, що окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Він переконаний, що коли Крим обов’язково повернеться до складу України. Зеленський зазначив, що сьогодні зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Нагадаємо, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента Володимира Зеленського до Туреччини. За словами Джемілєв, потрібно обговорити питання українських політичних в’язнів і їх становище в анексованому Криму і в Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.

 

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