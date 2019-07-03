Зеленський: Україна готова долучитися до нової програми співпраці з МВФ після формування Кабміну

Фото: Володимир Зеленський та Сіріл Мюллер (president.gov.ua)

Зеленський наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Зеленський наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.

"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові долучитися до нової програми після формування нового уряду", - сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановане проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.

"І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", - зауважив президент.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

До цього президент під час зустрічі в Берліні з великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в липні.