Новая программа сотрудничества с МВФ возможна после переформирования Кабмина, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский и Сирил Мюллер (president.gov.ua)

Зеленский подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь относительно вкладывания денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

Напомним, Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

До этого президент во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле.