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Підготовка нової програми з МВФ почнеться в липні, - Зеленський

Новини » Економіка    18.06.2019 - 22:54
Підготовка нової програми з МВФ почнеться в липні, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський підтвердив продовження співпраці України з МВФ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у липні. Про це повідомляють у прес-службі Адміністрації президента. 

Зазначається, що глава держави підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", - підкреслив Зеленський.

Також під час зустрічі сторони обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів

Як повідомляло РБК-Україна, заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук заявив про те, що в адміністрації почали думати над новою програмою з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки. Як зазначив Гончарук, програму можна було запустити в кінці 2019 року, якщо для цього з'являться необхідні умови.

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Новини України МВФВолодимир Зеленський
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