Зеленський: Україна відповість на анкету про вступ до ЄС протягом тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського і глави Єврокомісії.

"Ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит (про членство в ЄС - ред.). У цій папці підстава для наших дискусій в найближчі тижні. Ваш шлях до ЄС починається", - сказала Урсула фон дер Ляєн на брифінгу.

Глава Єврокомісії наголосила, що передає опитувальник, на який потрібно дати відповідь. Вона заявила, що цей процес триватиме не роками, а тижнями. Проте, зазначила Урсула фон ден Ляєн, якщо Брюссель та Київ спрацюються, додавши, що передає папку з анкетою для вступу до Євросоюзу.

"Спасибі Урсула, ми впораємося протягом тижня", - відповів Зеленський.