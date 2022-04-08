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Зеленський: Україна відповість на анкету про вступ до ЄС протягом тижня

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Києві передала президенту України анкету для вступу до ЄС. Глава держави запевнив, що документ заповнять протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського і глави Єврокомісії.

"Ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит (про членство в ЄС - ред.). У цій папці підстава для наших дискусій в найближчі тижні. Ваш шлях до ЄС починається", - сказала Урсула фон дер Ляєн на брифінгу.

Глава Єврокомісії наголосила, що передає опитувальник, на який потрібно дати відповідь. Вона заявила, що цей процес триватиме не роками, а тижнями. Проте, зазначила Урсула фон ден Ляєн, якщо Брюссель та Київ спрацюються, додавши, що передає папку з анкетою для вступу до Євросоюзу.

"Спасибі Урсула, ми впораємося протягом тижня", - відповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський у ході виступу перед членами Євроради закликав не зволікати з ухваленням України до ЄС, оскільки на тлі війни з Росією це рішення може стати запізнілим.

Зазначимо, що підтримка вступу до ЄС серед українців перевищила 90%.

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