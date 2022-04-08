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Зеленский: Украина ответит на анкету о вступлении в ЕС в течение недели

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве передала президенту Украины анкету для вступления в ЕС. Глава государства заверил, что документ заполнят в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и главы Еврокомиссии.

"Мы даем вам положительный ответ на ваш запрос (о членстве в ЕС - ред.). В этой папке основание для наших дискуссий в ближайшие недели. Ваш путь в ЕС начинается", - сказала Урсула фон дер Ляен на брифинге.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что передает опросник, на который нужно дать ответ. Она заявила, что этот процесс будет длиться не годами, а неделями. Однако, отметила Урсула фон ден Ляен, если Брюссель и Киев сработаются, добавив, что передает папку с анкетой для вступления в Евросоюз.

"Спасибо Урсула, мы справимся в течение недели", - ответил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский в ходе выступления перед членами Евросовета призвал не медлить с принятием Украины в ЕС, поскольку на фоне войны с Россией это решение может стать запоздалым.

Отметим, поддержка вступления в ЕС среди украинцев превысила 90%.

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