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Зеленський про вступ України до Євросоюзу: "Не спізніться"

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П'ятниця 25 березня 2022 01:09
Зеленський про вступ України до Євросоюзу: "Не спізніться" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед членами Європейської Ради закликав не зволікати з прийняттям України до ЄС, щоб таке рішення не стало запізнілим в умовах триваючої війни та протистояння російської військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави до Європейської Ради.

"Європейський союз - хочу подякувати, ви об'єдналися навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено так чи інакше... але ще раз: головне - ви об'єдналися, і ми це дійсно цінуємо.

Ви застосували санкції ми вдячні - це потужні кроки. Але це було трохи пізно, оскільки якби це було превентивно, то Росія б не пішла війною. Принаймні - був шанс.

"Північний потік-2" ви заблокували. Ми вам вдячні, і це правильно. Але це було теж трохи запізно. Адже якби було своєчасно, то Росія б не створила газову кризу. Принаймні - був такий шанс.

А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті, ось тут, я вас прошу - не запізнитеся, будь ласка. Позаяк за цей місяць ви порівняли ці два світи, і ви бачите, хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є. А у нас є цей шанс".

Також президент висловився про готовність країн-членів ЄС прийняти Україну.

"Литва за нас, Латвія за нас, Естонія за нас, Польща за нас, Франція - Еммануель (Макрон), я вірю, що ви будете за нас, Словенія за нас, Словаччина за нас, Чехія за нас, Румунія - знає, що таке гідність, тому у вирішальний час буде за нас, Болгарія за нас, Греція - вірю, що з нами, Німеччина... я трохи пізніше. Португалія - ну практично, Хорватія за нас. Швеція - жовто-сині завжди повинні бути разом. Фінляндія - знаю, що ви з нами. Нідерланди - за раціональність, тому знайдемо спільну мову. Мальта - вірю, що вдасться, Данія - вірю, що вдасться. Люксембург - ми розуміємо один одного. Кіпр - дуже вірю, що з нами. Італія - дякую за підтримку. Іспанія - знайдемо спільну мову. Бельгія - знайдемо аргументи. Австрія - разом з українцями для вас це можливість, я впевнений в цьому. Ірландія - ну практично. Угорщина - я хочу зупинитися, і буду відвертим, один раз і назавжди - ви самі повинні вирішити, за кого ви... Ми віримо, що у вирішальний момент і Німеччина буде з нами", - висловився Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради та народів Європи

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО і заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень.

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