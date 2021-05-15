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Зеленський: Україна щодня доводить, що є частиною Європи, і обов'язково буде в ЄС

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення до Дня Європи. Він пообіцяв, що Україна обов'язково буде в Євросоюзі.

Про це Зеленський написав в своєму Twitter.

Президент зазначив - Україна щодня доводить, що є частиною Європи, зокрема, захищаючи свої території.

"Україна - це Європа. І ми - європейці. Ми - центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в ЄС", - написав Зеленський.

Як відомо, День Європи відзначається в Україні щороку в третю суботу травня.

Раніше віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення.

РБК-Україна писало, що у середині березня президент заявив, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва першою підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.

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