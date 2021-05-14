Прес-конференція Зеленського відбудеться найближчим часом, - Подоляк

Про це РБК-Україна розповів радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

Як пояснив Подоляк, Зеленських хоче, щоб суспільство розуміло мотиви ухвалення тих чи інших державних рішень і знало, чого очікувати від державних інституцій.

"Наразі обговорюються можливі формати проведення прес-конференції президента - одразу для багатьох представників ЗМІ. Такий захід обов'язково відбудеться найближчим часом - треба й підсумки підбити за другий рік каденції Зеленського та відповісти на запитання про те, якою буде трансформація нашої держави протягом третього року каденції", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Зеленський і без прес-конференцій регулярно спілкується з журналістами, зокрема під час офіційних заходів, поїздок та візитів.

"Традиційне спілкування у форматі великої прес-конференції зараз має здійснюватись з урахуванням загрози поширення COVID. Тож буде напрацьований спеціальний формат, який зробить можливим таке спілкування", - додав радник керівника ОП.

Зазначимо, остання велика прес-конференція Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року. До цього, в жовтні 2019 року, президент провів 14-годинний прес-марафон з представниками десятків ЗМІ.