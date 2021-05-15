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Україна очікує, що в Євросоюзі невдовзі переглянуть політику сусідства, - Стефанішина

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Субота 15 травня 2021 11:26
Україна очікує, що в Євросоюзі невдовзі переглянуть політику сусідства, - Стефанішина Фото: віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина
Автор: РБК-Україна

Україна очікує, що Європейський союз невдовзі перегляне політику сусідства. Цей перегляд має стосуватися усіх країн східної Європи.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Стефанішина переконана, що країни ЄС розуміють необхідність нової політики сусідства. Такий крок міг би створити нові формати і можливості для країн, що прагнуть вступу чи тіснішої інтеграції.

"Але втома від розширення дійсно є... Йдеться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який було розпочато в останні роки з такими країнами Східної Європи, як Україна", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, Україна розраховує, що в 2022 році Європейський союз започаткує перегляд політики сусідства.

"Що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України і Молдови, країн, які прагнуть членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення", - сказала віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом декларацію про європейську перспективу України.

РБК-Україна писало, що у середині березня президент заявив, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва першою підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.

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