Зеленський: Україна ще ні від кого не отримала гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поки ні від кого не отримала гарантій безпеки. Глава держави додав, що США продовжують підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CBS .

"Що стосується гарантій безпеки (Україні - ред.), то ми їх ще ні від кого не отримували і повинні отримати", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував США за підтримку України у відбитті російського вторгнення. При цьому він зазначив, що незважаючи на стратегічне партнерство Вашингтон не надав гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки - це коли у тебе є обов'язковий документ. Навіть Будапештський меморандум був договором. Ми віддали нашу ядерну зброю, і це був просто клаптик паперу", - уточнив Зеленський, додавши, що Україна більше "не вірить в папери".