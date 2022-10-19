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Зеленский об указе Путина о "военном положении": Истерика в "товарищей чекистов"

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 23:38
Зеленский об указе Путина о "военном положении": Истерика в "товарищей чекистов" Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Подписанный руководителем Кремля Владимиром Путининым указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины указывает на истерику внутри России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер отметил, что РФ полгода сторонилась даже слова "война" и наказывала за него своих же людей уголовными делами.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну.

"Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", - добавил президент.

Напомним, Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины с 20 октября.

Украина расценивает это решение как ничтожное и считает, что оно имеет целью подавить сопротивление российской оккупации.

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