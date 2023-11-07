Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергосистемы

Речь идет о решении СНБО от 7 ноября "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

Так, глава государства постановил ввести в действие данное решение, а контроль за его исполнением возложить на секретаря СНБО (Алексея Данилова).

"Настоящий указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в документе.

Решение СНБО о защите энергосистемы

В ОП также обнародовали соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Отмечается, что комплекс мероприятий принят "с целью нейтрализации угроз энергетической безопасности, усиления устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

Кабинету министров Украины было поручено в месячный срок:

найти решение для погашения задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком "последней надежды" и поставщиками универсальных услуг. реконструировать теплоэлектроцентрали "Нафтогаза Украины" с целью создания высокоманевренных мощностей; организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона; ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах; увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины для обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа; обеспечить государственную поддержку национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения; ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.

Правительство должно в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной Рады следующие законопроекты:

по стимулированию производства тепловой энергии, производимой из альтернативных видов топлива;

о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.

Кабмин должен в шестимесячный срок:

отменить на время действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения для крупных сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, значений предельно допустимых выбросов; перенести сроки выполнения мероприятий Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок; установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения; утвердить план мероприятий для поддержки термомодернизации зданий; утвердить план мероприятий для энергетической модернизации предприятий - производителей тепловой энергии; утвердить план мероприятий для энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотведения; утвердить план мероприятий для расширения государственной целевой поддержки национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения, деятельность которых направлена на импортозамещение; обеспечить в двухмесячный срок размещение газовых генераторов электрической энергии на объектах газотранспортной системы; принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки устойчивого прохождения отопительных сезонов;

Министерство энергетики должно в шестимесячный срок:

проработать вопрос об уменьшении объемов потребления природного газа тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута; принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электрической энергии; проработать вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка природного газа и рынка электрической энергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей; утвердить перечень типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.

Минвосстановление получило поручение в месячный срок разработать и подать на рассмотрение Кабмина решение по урегулированию погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая не связана с образованием задолженности за природный газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.

НКРЭКУ было поручено

проработать вопрос обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;

вместе с местными властями определить источники финансирования для оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.

НКРСИ было поручено внести изменения в лицензионные условия осуществления деятельности операторов связи с целью обеспечения резервным / автономным питанием объектов связи, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.

Местным администрациям поручили в месячный срок: