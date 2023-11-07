Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергосистеми

Йдеться про рішення РНБО від 7 листопада "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

Так, глава держави постановив ввести в дію це рішення, а контроль за його виконанням покласти на секретаря РНБО (Олексія Данілова).

"Цей указ набирає чинності з дня опублікування", - йдеться в документі.

Рішення РНБО про захист енергосистеми

В ОП також оприлюднили відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони. Зазначається, що комплекс заходів був прийнятий "з метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці, посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

Кабінет міністрів України отримав доручення у місячний термін:

знайти рішення для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ. Йдеться про борги перед постачальником "останньої надії" та постачальниками універсальних послуг. реконструювати теплоелектроцентралі "Нафтогазу України" з метою створення високоманеврових потужностей; організувати гарантовані постачання вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону; запровадити державне стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в територіальних громадах; збільшити пропускну здатність потужностей газотранспортної системи України для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах газу; забезпечити державну підтримку національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування; запровадити мобільну генерацію для забезпечення збільшення маневрових потужностей та покриття аварійної потреби в електропостачанні в окремих енерговузлах та районах.

Уряд має у двомісячний строк винести на розгляд Верховної Ради такі законопроєкти:

щодо стимулювання виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива;

щодо запровадження кримінальної відповідальності за несанкціонований відбір газу операторами газорозподільних систем та промисловими споживачами.

Кабмін має у шестимісячний термін:

скасувати на час дії воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення для великих спалювальних установок та обладнання, що забезпечує резервне енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, значень гранично допустимих викидів; перенести строки виконання заходів Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок; встановити у 2024 році нульовий обсяг квоти експорту газу природного українського походження; затвердити план заходів для підтримки термомодернізації будівель; затвердити план заходів для енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії; затвердити план заходів для енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення; затвердити план заходів для розширення державної цільової підтримки національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування, діяльність яких спрямована на імпортозаміщення; забезпечити у двомісячний строк розміщення газових генераторів електричної енергії на об’єктах газотранспортної системи; вжити до 31 грудня 2024 року заходів щодо реалізації проєктів виробництва біометану з метою підтримки сталого проходження опалювальних сезонів;

Міністерство енергетики має у шестимісячний строк:

опрацювати питання щодо зменшення обсягів споживання природного газу тепловими електростанціями й теплоелектроцентралями та визначити заходи стимулювання альтернативних видів палива, мазуту; вжити заходів щодо зниження взаємної заборгованості на ринку електричної енергії; опрацювати питання погашення заборгованості з різниці у тарифах та компенсації учасникам ринку природного газу та ринку електричної енергії витрат, пов’язаних із виконанням покладених на них спеціальних обов'язків; затвердити перелік типових схем та способів альтернативного (резервного) енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

Мінвідновлення отримало доручення у місячний строк розробити та подати на розгляд Кабміну рішення щодо врегулювання погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, яка не пов'язана з утворенням заборгованості за природний газ через різницю в тарифах на теплову енергію.

НКРЕКП було доручено

опрацювати питання щодо забезпечення економічних умов для залучення імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року;

разом з місцевими владами визначити джерела фінансування для обладнання альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури.

НКРЗІ було доручено внести зміни до ліцензійних умов провадження діяльності операторів зв’язку з метою забезпечення резервним / автономним живленням об'єктів зв'язку, що забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Місцевим адміністраціям доручили у місячний строк: