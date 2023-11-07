Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергосистемы
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления устойчивости функционирования энергетической системы в осенне-зимний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №737/2023, обнародованный Офисом президента.
Речь идет о решении СНБО от 7 ноября "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".
Так, глава государства постановил ввести в действие данное решение, а контроль за его исполнением возложить на секретаря СНБО (Алексея Данилова).
"Настоящий указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в документе.
Решение СНБО о защите энергосистемы
В ОП также обнародовали соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Отмечается, что комплекс мероприятий принят "с целью нейтрализации угроз энергетической безопасности, усиления устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".
Кабинету министров Украины было поручено в месячный срок:
- найти решение для погашения задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком "последней надежды" и поставщиками универсальных услуг.
- реконструировать теплоэлектроцентрали "Нафтогаза Украины" с целью создания высокоманевренных мощностей;
- организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона;
- ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;
- увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины для обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа;
- обеспечить государственную поддержку национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения;
- ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.
Правительство должно в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной Рады следующие законопроекты:
- по стимулированию производства тепловой энергии, производимой из альтернативных видов топлива;
- о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.
Кабмин должен в шестимесячный срок:
- отменить на время действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения для крупных сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, значений предельно допустимых выбросов;
- перенести сроки выполнения мероприятий Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок;
- установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения;
- утвердить план мероприятий для поддержки термомодернизации зданий;
- утвердить план мероприятий для энергетической модернизации предприятий - производителей тепловой энергии;
- утвердить план мероприятий для энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотведения;
- утвердить план мероприятий для расширения государственной целевой поддержки национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения, деятельность которых направлена на импортозамещение;
- обеспечить в двухмесячный срок размещение газовых генераторов электрической энергии на объектах газотранспортной системы;
- принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки устойчивого прохождения отопительных сезонов;
Министерство энергетики должно в шестимесячный срок:
- проработать вопрос об уменьшении объемов потребления природного газа тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута;
- принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электрической энергии;
- проработать вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка природного газа и рынка электрической энергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей;
- утвердить перечень типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.
Минвосстановление получило поручение в месячный срок разработать и подать на рассмотрение Кабмина решение по урегулированию погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая не связана с образованием задолженности за природный газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.
НКРЭКУ было поручено
- проработать вопрос обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;
- вместе с местными властями определить источники финансирования для оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.
НКРСИ было поручено внести изменения в лицензионные условия осуществления деятельности операторов связи с целью обеспечения резервным / автономным питанием объектов связи, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.
Местным администрациям поручили в месячный срок:
- проанализировать потенциал для максимального увеличения использования и производства (добычи) альтернативных видов топлива;
- найти возможности для привлечения ресурсов территориальных общин к преодолению кризисных ситуаций в энергетической сфере;
- обеспечить подключение объектов критической инфраструктуры к схемам резервного энергообеспечения;
- принять программы установки автономных систем освещения пешеходных переходов и энергообеспечения светофоров;
- осуществить оценку энергетического потенциала местных водных ресурсов для создания объектов альтернативной генерации с распределенной структурой, в частности ресурсов рек Тиса, Тересва и Днестр.
Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о подготовке к зиме.
Добавим также, что ранее глава "Укрэнерго" назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов российских оккупантов.
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