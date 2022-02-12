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Зеленський про загрозу заворушень в Україні: "сюрпризи" можуть бути, але ми готові

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливі заворушення всередині країни. За його словами, "сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.

За його словами, Україна розраховує на свої сили.

"Ми з вами розуміємо, що "сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент. Такі речі можуть бути без попереджень. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони та з будь-яких кордонів", - заявив він.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України зробили заяву щодо заходів із протидії агресивним діям Росії. У МЗС заявили, що критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба назвав базовий сценарій РФ по Україні.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаРосійська Федерація