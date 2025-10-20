Зеленский о "венгерском формате" Трампа: повтор Будапешта не может быть положительным

"Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Орбан входит в число политиков, которые продвигают мысль о якобы превосходстве России на поле боя, и добавил, что не считает венгерского премьера способным на адекватную медиацию.

"Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что мы не давали ему никаких полномочий. В конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", - подчеркнул президент.

Повтор Будапешта не может быть положительным

Отдельно Зеленский прокомментировал возможный "венгерский формат" переговоров, который, по его словам, продвигает президент США Дональд Трамп. Зеленский отметил, что Трамп стремится завершить войну и ищет формат, который может привести к этому результату.

"Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина разделяет взгляд Трампа на это, если это приведет к окончанию войны.

В то же время он подчеркнул, что не может быть повторения ситуации, подобной Будапештскому меморандуму, который, по его словам, стал исторически негативным для Украины.

"Будапештский меморандум - это в целом плохо для нас. Повтор "Будапешта" не может быть положительным. Я сказал об этом Президенту Трампу", - добавил Зеленский.

Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года Украиной, США, Великобританией и Россией, которое гарантировало безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Документ предусматривал уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины, а также обязательства не применять силу или экономическое давление против нее. Несмотря на это, в 2014 году Россия нарушила эти гарантии, оккупировав Крым и начав агрессию на Донбассе, что поставило под сомнение эффективность международных гарантий безопасности без юридически обязывающего характера.