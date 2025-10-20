Зеленский о "венгерском формате" Трампа: повтор Будапешта не может быть положительным

Разговоры о мире не имеют ничего общего с политическими интересами отдельных лидеров, в частности венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
"Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное", - заявил Зеленский.
Он отметил, что Орбан входит в число политиков, которые продвигают мысль о якобы превосходстве России на поле боя, и добавил, что не считает венгерского премьера способным на адекватную медиацию.
"Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что мы не давали ему никаких полномочий. В конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", - подчеркнул президент.
Отдельно Зеленский прокомментировал возможный "венгерский формат" переговоров, который, по его словам, продвигает президент США Дональд Трамп. Зеленский отметил, что Трамп стремится завершить войну и ищет формат, который может привести к этому результату.
"Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина разделяет взгляд Трампа на это, если это приведет к окончанию войны.
В то же время он подчеркнул, что не может быть повторения ситуации, подобной Будапештскому меморандуму, который, по его словам, стал исторически негативным для Украины.
"Будапештский меморандум - это в целом плохо для нас. Повтор "Будапешта" не может быть положительным. Я сказал об этом Президенту Трампу", - добавил Зеленский.
Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года Украиной, США, Великобританией и Россией, которое гарантировало безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.
Документ предусматривал уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины, а также обязательства не применять силу или экономическое давление против нее. Несмотря на это, в 2014 году Россия нарушила эти гарантии, оккупировав Крым и начав агрессию на Донбассе, что поставило под сомнение эффективность международных гарантий безопасности без юридически обязывающего характера.
Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
После переговоров он заявил о достижении определенного прогресса и сообщил, что в Будапеште планируется новый саммит лидеров США и России. На уточнение журналистов, когда именно состоится встреча, Трамп ответил, что в течение ближайших двух недель.
В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил начало подготовки к встрече Трампа и Путина в венгерской столице. Кроме того, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп призвал Киев и Москву остановиться на линии фронта.