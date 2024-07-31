Зеленский: удары западным оружием по РФ без разрешения партнеров - это большой риск

Зеленский вновь подверг критике западных союзников, обвинив их в запрете ВСУ свободно использовать предоставленное оружие для ударов по военным объектам на территории России, откуда вражеская армия обстреливает Украину.

"Это большой вызов, тот факт, что мы не можем использовать западное оружие, поскольку нам нужно остановить врага", - сказал президент.

Он отметил, что "очень упорно работает", чтобы убедить партнеров разрешить использовать предоставленное оружие так, как украинская армия считает нужным. Однако, по словам Зеленского, партнеры до сих пор боятся эскалации.

"Что вы бы делали на нашем месте? Например, если бы вы знали, что за 30 километров от границы, в сторону РФ стоят ракетные установки. За 30, 60, 100 километров стоят самолеты, которые бомбят нас. Или какие-то установки РСЗО и т.д., которые стреляют по нам. Или другое оружие, грады С-300, которые они используют из Белгорода, например, зная, что у нас нет прав уничтожить их оружием", - подчеркнул президент.

В то же время, Зеленский исключил возможность преодоления вето Запада, чтобы не поставить под угрозу будущую помощь Украине.

"Мы ломаем голову, что делать. Если мы будем использовать оружие наших партнеров без их согласия, то они смогут сказать: "Мы вам больше ничего не дадим". Это риск", - объяснил он.