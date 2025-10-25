ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский рассказал, сколько РФ выпустила по Украине баллистики с начала года

Суббота 25 октября 2025 13:11
UA EN RU
Зеленский рассказал, сколько РФ выпустила по Украине баллистики с начала года Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска регулярно атакуют Украину баллистикой. Только с начала этого года РФ выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, именно из-за таких атак уделяется особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество", - добавил президент Украины.

Массированный обстрел Украины 25 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Так, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 10 раненых и двух погибших. В результате удара пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.

В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Спасатели утром показали фото с места попаданий вражеских ракет.

Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
Новости
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию