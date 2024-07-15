Зеленский об ударах по территории РФ: занимаемся системами, чтобы быть более дальнобойными

"Сейчас все думают, как сохранить энергетику, и это правда. Сохранение нашей энергетики частично, скажу вам честно, зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам РФ. И теперь мы можем говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Потому что это для всех стало очень важно".

Зеленский добавил, что раньше даже удары по территории РФ из оружия украинского производства тоже критически воспринимались западными партнерами Украины из-за страха "эскалации", но сейчас вопрос об ударах украинским оружием уже никто не поднимает.

На вопрос о разработке Украиной собственного дальнобойного оружия, кроме дронов: "Кроме дронов, мы занимаемся другими системами, которые позволят нам быть более дальнобойными"