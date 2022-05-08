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Над Одеською областю українські ППО збили дві крилаті ракети окупантів

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Одеська область, Неділя 08 травня 2022 08:57
Над Одеською областю українські ППО збили дві крилаті ракети окупантів Фото: над Одеською областю українські ППО збили дві крилаті ракети окупантів (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 8 травня в Одеській області працювали українські сили ППО. Вони збили дві крилаті ракети російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в Facebook.

"Одеська область. Вночі наші сили ППО знищили дві ворожі ракети", - написав він.

Раніше Братчук попередив, що в Одесі та області зберігається висока загроза чергових ракетних ударів.

Зазначимо, що 7 травня окупаційні війська завдали по Одесі та області 10 ударів крилатими ракетами. Були попадання в будівлю меблевого підприємства, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені житлові багатоповерхівки, з'явилися нові руйнування на території Одеського аеропорту.

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