Зеленский об ударе "Орешником": работаем с партнерами над поиском ответа на этот шаг РФ

Украина устанавливает все детали о новой ракете РФ, которой был атакован Днепр. Параллельно вместе с партнерами идут работы над поиском ответа на этот эскалационный шаг Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский рассказал, что сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру.
"Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами по установке всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что у мира есть системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого.
"Надо на этом сосредоточиться - всем. Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия. Последствия - в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. А также - последствия в действиях мира. В том, как мир отвечает", - заметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что нельзя давать российскому диктатору Владимиру Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие.
"Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира. И это достигается только двумя вещами - помощью Украины и давлением на Россию. Спасибо всем в мире, кто именно так делает, кто - с нами, с Украиной, с украинцами! Спасибо всем нашим людям, которые воюют, работают ради Украины!", - сказал президент.
Напомним, что на этой неделе Россия впервые применила против Украины новую баллистическую ракету. Воздушные силы ВСУ поначалу заявили, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.
Российский диктатор заявил, что это якобы был испытательный пуск ракетной системы "Орешник". Украинская разведка сообщила, что россияне выпустили по Днепру ракету из комплекса "Кедр".
Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснял, что речь идет об одной и той же ракете, использованное Путиным название "Орешник" - это ракетная программа, а "Кедр" - ракетная система.
РБК-Украина сегодня писало, что AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр.
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