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Сравнивать с Каховской не стоит. В ЦПД ответили, существует ли угроза разрушения Киевской ГЭС

Понедельник 26 августа 2024 14:25
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Сравнивать с Каховской не стоит. В ЦПД ответили, существует ли угроза разрушения Киевской ГЭС Фото: Киевская ГЭС (travels.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Киевскую гидроэлектрическую станцию (ГЭС) невозможно разрушить ракетами. Враг использует эту тему для нагнетания паники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрея Коваленко.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - написал Коваленко.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня прошлого года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что повлекло затопление нескольких населенных пунктов Херсонской области, больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.

Вследствие этого многие жители региона остались без жилья. Для срочного решения проблемы правительство начало экспериментальный проект, направленный на строительство трех магистральных водопроводов.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямых убытков, вызванных подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет не менее 2 млрд долларов.

Угрозы по Киевской ГЭС

Недавно Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, это якобы необходимо Киеву, чтобы "вновь придумать историю" для международного сообщества, обвинив Россию в военных преступлениях и обратиться к Западным странам за новой военной помощью.

Украинское Министерство иностранных дел позже отреагировало на заявление Захаровой.

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