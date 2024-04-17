Зеленский об ударе по Чернигову: этого не было бы, если б Украина имела достаточно средств ПВО
Вражеского удара по Чернигову, в результате которого погибли 10 человек, могло бы не быть, если бы у Украины было достаточно средств ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, известно о 20 пострадавших и 10 погибших в результате обстрела Чернигова. Число жертв может увеличиться, поскольку продолжается спасательная операция.
"Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украине хватает решимости для борьбы с российской агрессией, но нужна достаточная решимость партнеров.
"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - добавил. Зеленский.
Фото: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову (t.me/V_Zelenskiy_official)
Россия атаковала Чернигов утром
Сегодня утром в Чернигове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Позже местные власти подтвердили, что россияне ударили по городу.
По словам местных властей, оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову. Был прилет по центральному району города. Был атакован социальный объект. Как известно, в результате обстрела повреждена городская больница.
Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.