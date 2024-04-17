Зеленский об ударе по Чернигову: этого не было бы, если б Украина имела достаточно средств ПВО

Вражеского удара по Чернигову, в результате которого погибли 10 человек, могло бы не быть, если бы у Украины было достаточно средств ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, известно о 20 пострадавших и 10 погибших в результате обстрела Чернигова. Число жертв может увеличиться, поскольку продолжается спасательная операция.

"Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине хватает решимости для борьбы с российской агрессией, но нужна достаточная решимость партнеров.

"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - добавил. Зеленский.

Фото: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову (t.me/V_Zelenskiy_official)