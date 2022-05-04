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В армії Білорусі влаштували раптову перевірку сил реагування

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Білорусь, Середа 04 травня 2022 08:05
В армії Білорусі влаштували раптову перевірку сил реагування Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оборонного відомства країни.

У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня.

"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи повинні відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань", - сказано в заяві.

При цьому в Міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.

Раніше українська розвідка повідомила, що у Білорусі частково блокують інтернет для приховування інформації про російських військових.

Нагадаємо, у квітні Головне управління розвідки Міноборони України отримало документи, які свідчать, що РФ планувала військове вторгнення в Білорусь.

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