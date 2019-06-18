ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський переконаний у продовженні контракту з транзиту газу через Україну

Новини » Енергетика    18.06.2019 - 15:21
Зеленський переконаний у продовженні контракту з транзиту газу через Україну
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент заявив, що Україні "ніхто не буде викручувати руки"

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що контракт по транзиту газу через Україну буде продовжений. Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

За словами Зеленського, Україні "ніхто не буде викручувати руки".

"Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків... Ви знаєте, що у нас закінчується контракт у кінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть... і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки", - підкреслив президент України.

Як писало РБК-Україна раніше, представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада наполягає на продовженні газового транзиту через територію України. За його словами, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

Нагадаємо, в Росії заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну в 2020 році. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.

Зеленський назвав можливу формулу обміну полонених У Німеччині почалась зустріч Зеленського та Меркель
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся