Зеленський переконаний у продовженні контракту з транзиту газу через Україну

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент заявив, що Україні "ніхто не буде викручувати руки"

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що контракт по транзиту газу через Україну буде продовжений. Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

За словами Зеленського, Україні "ніхто не буде викручувати руки".

"Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків... Ви знаєте, що у нас закінчується контракт у кінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть... і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки", - підкреслив президент України.

Як писало РБК-Україна раніше, представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада наполягає на продовженні газового транзиту через територію України. За його словами, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

Нагадаємо, в Росії заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну в 2020 році. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.