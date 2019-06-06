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У РФ заявили, що не будуть зупиняти транзит газу через Україну в 2020 році

Новини » Енергетика    06.06.2019 - 20:57
У РФ заявили, що не будуть зупиняти транзит газу через Україну в 2020 році
Фото: Олександр Панкін (flickr.com/g20argentina)

При цьому в РФ заявили, що не можуть прийняти вимоги за новим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом"

Росія не буде зупиняти транзит газу через Україну до Європи в 2020 році, але прийняти вимоги за новим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом" не може. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Панкін підкреслив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.

"Ніхто ніколи не заявляв про те, що ми відмовимося. Це було б, напевно, убивчо для нас і нераціонально. Але і піти на такі ультиматуми, що все одно нікуди подітися, ви частину будете через нас качати, тому беріть наші умови і вперед - це не той метод, який ми підтримуємо", - заявив він.

Високопоставлений дипломат висловив надію, що в другій половині року переговори між Росією, Україною та Європейським союзом за умовами нового контракту інтенсифікуються.

"Зараз, коли оформиться урядова команда на Україні, через якийсь час ми, мабуть, зможемо домовитися про наступний раунд таких переговорів", - додав Панкін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що продовження домовленостей про транзит російського газу через Україну повинно бути засноване на прагматизмі і відмову від судових спорів. Російські прем'єр заявив, що Росія не відмовлялася від пролонгації відповідних договорів з Україною і використання цього транзитного маршруту.

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