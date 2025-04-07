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Зеленский: в этом году Украина обеспечит необходимый объем "дипстрайков"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина максимально увеличивает производство дронов. В частности, это касается и дальнобойных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего.
 

"Главное - доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов", - подчеркнул президент. 

Зеленский уточнил, что Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и поставок воинам всех необходимых частей беспилотного компонента. Для этого на текущий год есть хорошие перспективы. 

Дроны на оптоволокне

По словам президента, отдельно в Украине работают над производством дронов на оптоволокне, против которых системы РЭБ бесполезны. 

Только с начала этого года в Украине появилось 20 новых сертифицированных образцов таких дронов. Уже 11 украинских предприятий освоили их производство. 

Сейчас главная задача - достичь самых больших масштабов производства и поставок из возможных. Зеленский отметил, что поручил заключить контракты по максимуму. 

Дальнобойные дроны

"Позитивная динамика есть также по "дипстрайкам" (речь о дальнобойных дронах - ред.): конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны", - заверил президент. 

Он поблагодарил все предприятия и воинов, которые привлечены к производству дронов и развивают беспилотный компонент. 

Новый дальнобойный дрон

Напомним, только в марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинский беспилотник, который может преодолевать 3 тысячи километров, прошел испытания.

По словам Зеленского, такие беспилотники помогут гарантировать безопасность Украины.

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