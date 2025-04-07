Зеленский: в этом году Украина обеспечит необходимый объем "дипстрайков"

Украина максимально увеличивает производство дронов. В частности, это касается и дальнобойных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего.
"Главное - доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов", - подчеркнул президент.
Зеленский уточнил, что Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и поставок воинам всех необходимых частей беспилотного компонента. Для этого на текущий год есть хорошие перспективы.
По словам президента, отдельно в Украине работают над производством дронов на оптоволокне, против которых системы РЭБ бесполезны.
Только с начала этого года в Украине появилось 20 новых сертифицированных образцов таких дронов. Уже 11 украинских предприятий освоили их производство.
Сейчас главная задача - достичь самых больших масштабов производства и поставок из возможных. Зеленский отметил, что поручил заключить контракты по максимуму.
"Позитивная динамика есть также по "дипстрайкам" (речь о дальнобойных дронах - ред.): конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны", - заверил президент.
Он поблагодарил все предприятия и воинов, которые привлечены к производству дронов и развивают беспилотный компонент.
Напомним, только в марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинский беспилотник, который может преодолевать 3 тысячи километров, прошел испытания.
По словам Зеленского, такие беспилотники помогут гарантировать безопасность Украины.
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