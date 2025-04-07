Зеленский: в этом году Украина обеспечит необходимый объем "дипстрайков"

По словам главы государства, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего.



"Главное - доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов", - подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и поставок воинам всех необходимых частей беспилотного компонента. Для этого на текущий год есть хорошие перспективы.

Дроны на оптоволокне

По словам президента, отдельно в Украине работают над производством дронов на оптоволокне, против которых системы РЭБ бесполезны.

Только с начала этого года в Украине появилось 20 новых сертифицированных образцов таких дронов. Уже 11 украинских предприятий освоили их производство.

Сейчас главная задача - достичь самых больших масштабов производства и поставок из возможных. Зеленский отметил, что поручил заключить контракты по максимуму.

Дальнобойные дроны

"Позитивная динамика есть также по "дипстрайкам" (речь о дальнобойных дронах - ред.): конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны", - заверил президент.

Он поблагодарил все предприятия и воинов, которые привлечены к производству дронов и развивают беспилотный компонент.