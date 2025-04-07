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Зеленський: цього року Україна забезпечить необхідний обсяг "дипстрайків"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна максимально збільшує виробництво дронів. Зокрема, це стосується і далекобійних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача.
 

"Головне - доповіді щодо виробництва дронів в Україні; максимально збільшуємо. Причому по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів", - наголосив президент.

Зеленський уточнив, що Україні необхідне постійне, стабільне зростання виробництва і постачання воїнам усіх необхідних частин безпілотного компонента. Для цього на поточний рік є хороші перспективи.

Дрони на оптоволокні

За словами президента, окремо в Україні працюють над виробництвом дронів на оптоволокні, проти яких системи РЕБ марні.

Тільки з початку цього року в Україні з'явилося 20 нових сертифікованих зразків таких дронів. Уже 11 українських підприємств освоїли їхнє виробництво.

Наразі головне завдання - досягти найбільших масштабів виробництва і поставок з можливих. Зеленський зазначив, що доручив укласти контракти по максимуму.

Далекобійні дрони

"Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків" (йдеться про далекобійні дрони - ред.): конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони", - запевнив президент.

Він подякував усім підприємствам і воїнам, які залучені до виробництва дронів і розвивають безпілотний компонент.

Новий далекобійний дрон

Нагадаємо, лише в березні президент України Володимир Зеленський заявляв, що український безпілотник, який може долати 3 тисячі кілометрів, пройшов випробування.

За словами Зеленського, такі безпілотники допоможуть гарантувати безпеку України.

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