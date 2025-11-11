Зеленский в третью годовщину освобождения Херсона отметил подвиг защитников Украины

11 ноября 2022 года сине-желтые флаги, которые месяцами люди прятали, снова развевались на улицах Херсона. Сегодня Украина отмечает третью годовщину освобождения города от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей", - напомнил президент.

Он добавил, что сегодня так же благодаря силе наших людей мы защищаем жизнь, восстанавливаем после ударов, фактически ежедневных ударов.

"Россия ежедневно терроризирует Херсон, обычных людей, обычную жизнь. И именно поэтому России здесь не место. Херсон - это Украина. Это люди, которые ценят жизнь и по-настоящему радуются, когда защитники жизни достигают результатов", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил военнослужащих, которые защищали и освобождали город, и почтил память всех, кто отдал жизнь за свободу.

"Так же, как мы не забыли о Херсоне, мы помним обо всех наших городах и селах, занятых врагом. Сделаем все, чтобы вернуть их домой. Слава нашим защитникам! Слава Украине!", - написал президент.

Освобождение Херсона

Как известно, Херсон находился под оккупацией российских войск со 2 марта 2022 года. После более восьми месяцев временного контроля над городом украинская армия начала операцию по освобождению в сентябре. 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в город, вернув его под контроль Украины.

Это был единственный областной центр, который российская армия смогла временно захватить, но Херсон выстоял благодаря сопротивлению местных жителей: люди выходили на митинги и жили с надеждой на освобождение.