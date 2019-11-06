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Зеленський вимагає зібрати Кабмін ченрез борги на заводах "Укроборонпрому"

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На заводах "Укроборонпрому" утворилися борги по зарплаті на понад 460 млн гривень

Президент України Володимир Зеленський вимагає зібрати засідання Кабміну через великі заборгованості по зарплаті на заводах "Укроборонпрому". Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками візиту до Харківської області.

Повідомляється, що Зеленський провів зустрічі з колективами трьох харківських заводів, які входять до "Укроборонпрому". Також повідомляється, що станом на 1 листопада 2019 підприємства державного концерну заборгували працівникам 463 млн гривень.

"Заборгованість по заробітній платі на цих заводах - до чотирьох років. Дуже низька заробітна плата", - зауважив Зеленський.

Він також закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.

"Прем'єр-міністр повинен зібрати весь уряд, щоб були всі представники правоохоронних органів. Щоб ми розуміли, хто є замовником, скільки танків. Чому ми робимо продукцію для Таїланду, а для України не робимо? Чому у нас є чудові літаки, чудові конструктори, а ми нічого не виробляємо і нічого не літає?", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям.

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