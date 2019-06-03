Зеленський вимагає від СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати

Президент України Володимир Зеленський вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи. Про це він заявив під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України Іваном Бакановим, йдеться на сайті президента.

Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка повинні бути подолані.

"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти - виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Баканов після зустрічі з Зеленським заявив, що Зеленський поставив задачу здолати корупцію. Також Баканов запросив журналістів-викривачів до співпраці з СБУ.

РБК-Україна писало, що 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.