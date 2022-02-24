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G7 сьогодні погодить жорсткі санкції проти Росії, - західний дипломат

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 16:52
G7 сьогодні погодить жорсткі санкції проти Росії, - західний дипломат Фото: санкції проти Росії введуть за напад на Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Через напад Росії на Україну лідери країн "Великої сімки" (G7) узгодять жорсткі санкції проти РФ. Захід має відповісти на агресію "єдиним і рішучим чином".

Про це РБК-Україна повідомив один із західних дипломатів.

"Як ми вже говорили, союзники і партнери введуть жорсткі санкції проти Росії в результаті цього нападу. Лідери G7 збираються зустрітися сьогодні, щоб узгодити це. Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання", - зазначив він.

За його словами, тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування в результаті нападу на Україну, і союзники і партнери по НАТО дадуть відповідь "єдиним і рішучим чином".

"Сполучені Штати, безумовно, нададуть Україні більше зброї для самооборони. Ми можемо очікувати оголошення нових санкцій сьогодні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС заморозить російські активи та закриє доступ Москві на фінансовий ринок.

А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла притулок потенційним біженцям з України.

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