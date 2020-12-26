У Житомирській області затримали авто з 700 кг бурштину, водій пропонував хабар

Фото: вилучені мішки з бурштином (npu.gov.ua)

В Житомирській області затримали чоловіка, який перевозив у мікроавтобусі 700 кілограм бурштину. Під час затримання він намагався відкупитися від правоохоронців хабарем.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, патрульні наздогнали і примусово зупинили мікроавтобус Nissan. Його водій ігнорував вимоги зупинитися від поліцейських в сусідній області, які зафіксували порушення кількох правил дорожнього руху. Зокрема, в машині не був освітлений номерний знак в темний час доби.

Під час обшуку були знайдені 27 мішків з каменем, схожим на бурштин-сирець. Після цього водій запропонував співробітникам патрульної поліції хабар у розмірі 1000 євро за припинення оформлення інциденту.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Новоград-Волинського відділу, яка зафіксувала правопорушення. Вилучений бурштин передали на дослідження і зберігання в головне управління поліції в Житомирській області.

Слідство ведеться за статтями 240-1 (Незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) і 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Житомирі перекинулася цистерна з скрапленим газом. В результаті удару з неї стравлюється газ, мешканців довколишніх будинків евакуювали.

Також в Новій Каховці (Херсонська область) після бійки у кафе помер військовослужбовець. Приводом до бійки стала з сварка з цивільними.