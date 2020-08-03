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Зеленський вимагає від Кабміну чітко роз'яснити нові умови карантину

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 14:01
Зеленський вимагає від Кабміну чітко роз'яснити нові умови карантину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нові умови карантину необхідно донести в регіони

Президент Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів налагодити чітку комунікацію з регіонами про нові умови карантину в Україні. Заяву зроблено після того, як Луцьк і Тернопіль відмовилися вводити більш жорсткі заходи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за результатами селекторної наради з представниками уряду.

Повідомляється, що Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти з 3 серпня.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тисяч населення. Крім того, заповненість лікарняних ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях Буковині - понад 40%.

Також повідомляється, що Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин.

Нагадаємо, незважаючи на те що в Україні вступили в силу правила зонального карантину, Луцьк і Тернопіль відмовилися посилювати заходи, хоча і потрапили в червону зону.

Також стало відомо, що поліція в цих містах вже завтра почне виписувати протоколи за порушення карантину.

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