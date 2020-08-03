Зеленский требует от Кабмина четко разъяснить новые условия карантина

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новые условия карантина необходимо донести в регионы

Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров наладить четкую коммуникацию с регионами о новых условиях карантина в Украине. Заявление сделано после того, как Луцк и Тернополь отказались вводить более жесткие меры.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания с представителями правительства.

Сообщается, что Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, заполненность больничных коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях Буковине - более 40%.

Также сообщается, что Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Напомним, несмотря на то что в Украине вступили в силу правила зонального карантина, Луцк и Тернополь отказались ужесточать меры, хотя и попали в красную зону.

Также стало известно, что полиция в этих городах уже завтра начнет выписывать протоколы за нарушение карантина.