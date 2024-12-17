Зеленский: Трамп знает, что замораживать войну опасно

В частности, соответствующее заявление глава украинского государства сделал во время онлайн общения с читателями издания, прокомментировав итоги переговоров с Трампом в Париже.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости... Опасность заключалась в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Трамп хочет двигаться очень быстро в вопросе решения войны. Однако пока он не имеет доступа ко всей информации, которая необходима.

"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - пояснил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что важно, чтобы изменения в Соединенных Штатах Америки с приходом Трампа в Белый дом были в пользу Украины. Сейчас украинские команды уже работают с командами Трампа.

"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - отметил он.

Также президент Украины добавил, что Америка может влиять на российского диктатора Владимира Путина.