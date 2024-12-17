Зеленський: Трамп знає, що заморожувати війну небезпечно

Зокрема, відповідну заяву голова української держави зробив під час онлайн спілкування с читачами видання, прокоментувавши підсумки переговорів з Трампом в Парижі.

"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності... Небезпека полягала у тому, щоб сказати: Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами", - заявив президент.

Зеленський додав, що Трамп хоче рухатися дуже швидко у питання розв'язанні війни. Однак наразі він поки не має доступу до всієї інформації, яка необхідна.

"Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", - пояснив президент України.

Також Зеленський наголосив, що важливо, щоб зміни у Сполучених Штатах Америки з приходом Трампа до Білого дому були на користь України. Наразі українські команди вже працюють з командами Трампа.

"Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США. Наші команди вже працюють з командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших", - зазначив він.

Також президент України додав, що Америка може впливати на російського диктатора Володимира Путіна.