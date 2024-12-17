Зеленский: Трамп знает, что замораживать войну опасно
Новоизбранный президент США Дональд Трамп знает, что Украина не желает сдаваться и замораживать войну. В то же время он хочет действовать быстро, чтобы решить вопрос конфликта в нашей стране.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
В частности, соответствующее заявление глава украинского государства сделал во время онлайн общения с читателями издания, прокомментировав итоги переговоров с Трампом в Париже.
"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости... Опасность заключалась в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами", - заявил президент.
Зеленский добавил, что Трамп хочет двигаться очень быстро в вопросе решения войны. Однако пока он не имеет доступа ко всей информации, которая необходима.
"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - пояснил президент Украины.
Также Зеленский отметил, что важно, чтобы изменения в Соединенных Штатах Америки с приходом Трампа в Белый дом были в пользу Украины. Сейчас украинские команды уже работают с командами Трампа.
"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - отметил он.
Также президент Украины добавил, что Америка может влиять на российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что усилия для остановки войны России против Украины будут активизированы уже в январе 2025 года. Это, по словам главы государства, произойдет после инаугурации Трампа, которая состоится 20 числа.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кит Келлог, который будет в команде Трампа и де-факто уже занимает должность спецпредставителя по Украине, приедет в Киев. Его визит запланирован на начало января предстоящего года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.