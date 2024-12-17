Зеленський: Трамп знає, що заморожувати війну небезпечно
Новообраний президент США Дональд Трамп знає, що Україна не бажає здаватись та заморожувати війну. Водночас він хоче діяти швидко, щоб розв'язати питання конфлікту в нашій країні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
Зокрема, відповідну заяву голова української держави зробив під час онлайн спілкування с читачами видання, прокоментувавши підсумки переговорів з Трампом в Парижі.
"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності... Небезпека полягала у тому, щоб сказати: Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами", - заявив президент.
Зеленський додав, що Трамп хоче рухатися дуже швидко у питання розв'язанні війни. Однак наразі він поки не має доступу до всієї інформації, яка необхідна.
"Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", - пояснив президент України.
Також Зеленський наголосив, що важливо, щоб зміни у Сполучених Штатах Америки з приходом Трампа до Білого дому були на користь України. Наразі українські команди вже працюють з командами Трампа.
"Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США. Наші команди вже працюють з командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших", - зазначив він.
Також президент України додав, що Америка може впливати на російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що зусилля для зупинки війни Росії проти України будуть активізовані вже в січні 2025 року. Це, за словами глави держави, відбудеться після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 числа.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кіт Келлог, який буде в команді Трампа і де-факто вже обіймає посаду спецпредставника по Україні, приїде до Києва. Його візит заплановано на початок січня майбутнього року.
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