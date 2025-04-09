Зеленский: Трамп раздражен из-за Путина больше, чем мы представляем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

Зеленский выразил надежду, что президент Трамп сможет среагировать на то, что доверять Путину невозможно, и отметил, что необходимо создать условия, в которых Путин будет вынужден выполнять свои обещания перед лидерами, в частности перед Трампом.

Он подчеркнул важность скорейшего достижения этого момента, поскольку это могло бы привести к решительным шагам, в частности в направлении прекращения огня и дипломатических усилий, способствующих окончанию войны.

"Мы готовы делать для этого все, что от нас зависит. И я думаю, что этих шагов становится все больше и больше. Удары по многим нашим городам. Безусловно, удар по детям Кривого Рога, я думаю, стал шоком для многих в Америке. Я о людях говорю. Всегда все базируется на людях. И том или ином формате эти сигналы доходят до Белого Дома", - отметил глава Украины.

Зеленский считает, что Трамп раздражен из-за невыполнения Путиным своих обещаний. Хотя детали разговоров Трампа и Путина неизвестны, многое из того, что уже известно, дает основания ожидать реакции со стороны американского лидера.

Президент отметил, что прекращение огня в Украине, тоже является частью плана Трампа, и может стать важным шагом для завершения войны, и именно этот шаг является предметом его интереса.

"Я думаю, что Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал. Думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем. Потому что, фактически, его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки", - подытожил Зеленский.