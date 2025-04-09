Когда у Трампа лопнет терпение в отношении России? Подоляк спрогнозировал дедлайн

По словам Подоляка, хотя Трамп продолжает говорить, что готов к переговорам и предлагает свою стратегию для мирного урегулирования, эти попытки нейтрализуются действиями российского диктатора Владимира Путина, который пытается продолжить военную эскалацию.

"Все, что говорит Трамп, что он готов договориться, что он предложил что-то, что его стратегия абсолютно действенна, Путин это все обнуляет", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, эти действия России не могут оставаться без ответа, и США в конечном итоге будут вынуждены изменить свою стратегию в отношении России. В частности, реализовать концепцию жесткого принуждения к России, которая будет включать значительные санкции и наращивание военных возможностей Украины для нанесения мощных ударов по территории РФ.

"Рано или поздно ты должен прийти к конкретному пониманию, что тебя унижают раз за разом. И делает это исключительно Россия. И это делает Россия сознательно. Путин абсолютно искренне вкладывается в то, чтобы заставить Трампа, еще затянув время, играть в российскую игру, но при том обнуляя его репутацию", - сказал Подоляк.

Он также отметил, что терпение Трампа, вероятно, лопнет в ближайшие месяцы, уточнив, что "психологический дедлайн" для США наступит в середине-конце мая. По его словам, к этому времени всем станет очевидно, что Путин унижает Трампа.

"Это вопрос месяцев. То есть, к середине-концу мая уже будет понятно, что это не работает", - отметил он.

Подоляк прогнозирует, что США или изменят свою стратегию в отношении России, или будут вынуждены полностью адаптироваться к "русской игре", что совершенно не соответствует психотипу Дональда Трампа.

Переговоры в Саудовской Аравии

В прошлом месяце Соединенные Штаты провели несколько раундов переговоров с Украиной и Россией о перемирии.

Тогда стороны обсуждали предложенное ранее американской стороной прекращение огня на 30 дней. Это предложение сразу поддержала Украина, но Россия так и не дала четкого ответа. Более того, россияне начали выдвигать собственные требования по перемирию.