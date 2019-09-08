США вітають обмін полоненими між Україною і Росією

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Держдеп США вимагає від Росії звільнити всіх українських політв'язнів

Сполучені Штати вітають повідомлення про звільнення 35 українців, утримуваних Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Як наголошується в заяві, США послідовно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також на Олега Сенцова та інших політичних в'язнів.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включаючи членів кримськотатарської громади, які є несправедливо ув'язненим", - йдеться в заяві.

У Держдепі США заявили, що "раді бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною".

"Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягненню дипломатичного врегулювання спровокованої Росією конфлікту на сході України. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського", - наголошується в заяві.

Як відомо, 7 вересня, Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що обмін полоненими між Україною і РФ став шансом знайти вихід із кризи, що склалася між країнами.